Chcete zistiť, či vás niekto sleduje cez telefón? Existuje jednoduchý spôsob!

Predstavte si, že vás niekto deň čo deň sleduje priamo cez váš mobilný telefón. Nepríjemný pocit, však? Prinášame vám návod na to, ako zistiť, či sa to nedeje práve vám.

Ako uvádza portál The Sun, sledovanie nemusí vždy znamenať, že sa vám do telefónu dostal vzdialený heker. Pokojne to môže byť niekto, kto vám je blízky a vy ste mu dôverovali. To je jeden z dôvodov, prečo by ste si mali svoje heslá a prístupové kódy nechať pre seba.

Odborník na technológie odhalil, čo by ste mali urobiť, ak máte podozrenie, že niekto špehuje váš iPhone. Ako prvé hneď každému napadne zmeniť si prístupový kód do vášho telefónu, čo však nie je to najlepšie riešenie. Úplne prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je úplne reštartovať svoj iPhone, čím odstránite všetko to, čo do vášho telefónu nepatrí.

Až po tomto kroku by ste mali zmeniť svoj prístupový kód. Môžete to urobiť tak, že prejdete do nastavení telefónu, a potom do Face ID a zmeny hesla. Zadajte svoj aktuálny prístupový kód, a potom prejdite nadol na položku Zmeniť prístupový kód. Nastavte si nový prístupový kód a hlavne – s nikým ho nezdieľajte!

Poriadna odvaha svalnatého chlapíka: Ženám sa roztopí srdce, čo urobil pre psíka v núdzi!

Osoba, ktorá mohla špehovať váš telefón, vám tam mohla nenápadne pridať svoju tvár do Face ID (alebo Touch ID, ak používate starší iPhone). Takže najlepšie, čo urobíte, je si to skontrolovať. V časti Face ID & Passcode vyhľadajte položku Nastaviť alternatívny vzhľad. Ak túto možnosť vidíte, všetko je v poriadku, ale ak tam táto možnosť nie je a predtým ste si sami nenastavili druhý Face ID, potom sa môže niekto cudzí dostať do vášho telefónu presne týmto spôsobom. Klepnutím na Obnoviť Face ID odstránite všetky uložené Face ID a znova nastavíte svoje.

Pre tých, ktorí majú iPhone s Touch ID, prejdite na položku Touch ID & Passcode, vyberte každý odtlačok prsta jeden po druhom a vyberte možnosť Odstrániť odtlačok prsta na odstránenie. Tak čo? Skúsili ste?

Dobrým nápadom je nainštalovať si aj antispywarové aplikácie, ktoré dokážu odhaliť všetko, čo by vás mohlo cez telefón ohroziť. Avšak, aj keď to môže byť ťažké, najlepším spôsobom, ako sa v budúcnosti chrániť pred týmito hrozbami, je nedávať telefón nikomu inému do rúk.