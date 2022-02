História sa opakuje: Išli po stopách polárnika, uviazli presne tam, kde on

História sa opakuje! V roku 1915 loď polárneho bádateľa Ernesta Shackletona uviazla v ľade vo Weddellovom mori pri Antarktíde.

Endurance nevydržala nápor krýh a neskôr sa potopila. Teraz po nej pátrala nová expedícia a jej loď uviazla presne na tom istom mieste. Tomu sa povie nezvratný osud!Vďaka moderným technológiám sa ju však podarilo vyslobodiť. Posádka použila žeriav, ktorý hojdal ťažké bremeno sem a tam. Loď sa rozkývala a uvoľnila. Zvyšok dokončili jej silné dieselové motory.

Ernest Shackleton a jeho 28-členná posádka uviazli v ľade 18. januára 1915. Ostali v lodi a dúfali, že sa ľad roztopí, no v októbri ju kryhy začali drviť a 21. novembra 1915 sa potopila. Posádka potom prešla stovky kilometrov po ľade a v člne po mori. Záchrany sa dočkali až v auguste 1916, po viac ako roku a pol. Shackleton zomrel pri inej výprave v roku 1922. Bádatelia sa teraz snažia nájsť vrak jeho lode. Už v roku 2019 sa dostali do oblasti, kde sa potopila, no pátranie bolo neúspešné. Teraz sa o to pokúšajú znovu.