Snúbenec ju opustil kvôli mladšej sestre, nasledovala ďalšia rana: Šialené! Zamávalo by to každým

Niečo také by nechcela zažiť žiadna žena! Budúcu nevestu opustil partner kvôli jej mladšej sestre, ďalšia rana prišla zanedlho.

Ako informuje portál Daily Star, matka oboch dcér sa podelila so svojim príbehom na stránke Reddit, kam zároveň prišla s ťažkou dilemou. Jej mladšia dcéra (28) sa má totiž vydať za exsnúbenca jej druhej, staršej dcéry. Matka sa rozhodla na svadbe zúčastniť, no veci sa tým v jej rodine poriadne zhoršili.

Staršia dcéra totiž toto rozhodnutie považovala za krivdu. „Jennifer je na mňa naštvaná, pretože chcem ísť na svadbu Hayleigh. Hovorí, že len 'ospravedlňujem správanie jej zlej sestry ako vždy', ale to jednoducho nie je pravda," začala svoje rozprávanie matka, ktorá sa dostala do poriadne zložitej situácie.





Ako vysvetlila, svadbu mala mať práve jej staršia dcéra, no po zdrvujúcom odhalení o snúbencovom vzťahu s jej mladšou sestrou, ju, pochopiteľne, odvolala. „Požiadala som svoju mladšiu dcéru, aby vzťah prehodnotila. Nielen kvôli jej ranenej sestre, ale aj z toho dôvodu, že ak dokázal podviesť raz, spraví to aj druhýkrát,“ priznáva mama, ktorá nechcela, aby aj jej druhej dcére zlomil srdce.

„Uistila ma, že to tak nie je - že sú si jeden pre druhého súdení a vedia to už dlho, tak som to nechala tak,“ prezradila okolnosti až bizarnej situácie. Mladšia dcéra tiež mala matke povedať, že jej vyvolený sa ospravedlňuje a uistila ju, že ich city sú skutočné.