Tak to je podoba! Bábätko trpí neobyčajným syndrómom, aha, čo mu robí s három: Celý Albert Einstein

Batoľa Lock Samples má vzácne ochorenie, čo znamená, že hlavičku a vlasy chlapčeka je takmer nemožné umyť alebo učesať. Drobček Po prebudení vyzerá ako keby práve dostal elektrický šok.

Tieto zvláštne prejavy, ktoré rodičom 16-mesačného dieťatka vyčaria pobavený úsmev na tvári každé ráno, sa u Locka neprejavili ihneď po narodení. Prvé zvláštnosti si mama Katelyn všimla až keď mal chlapec asi 6 mesiacov. Pokúšala sa umyť synovi hlávku, no vlasy bolo náročné čo len namočiť. “Akonáhle som mu vlasy vysušila, vyčesala, okamžite vystrelili do všetkých strán. Jednoducho si robia čo chcú!” opisuje Katelyn pre Daily Star.

Rodičia sa samozrejme ohľadom tohto jedinečného javu informovali u lekára, no ten bol rovnako zmätení ako rodinka. Vysvetlenie sa jej dostalo až od cudzinca na internete. Mamičke sa na Instagrame ozval neznámy, ktorý jej tvrdil, že príznaky, ktoré sa prejavujú u jej syna môžu značiť ochorenie známe ako syndróm nerozčesateľných vlasov.

“Nikdy predtým som nič podobné nepočula, znervóznilo ma to,” priznáva Katelyn. Vyzbrojená novou teóriou išla s chlapcom späť k lekárovi. Mikroskopická analýza Lockových vlasov ukázala, že sa veľmi líšia od vlasov väčšiny ostatných ľudí. Jeho prameň vlasov má trojuholníkový tvar a je zvláštne skúrtený. Mamičke sa teda potvrdilo to, na čo cudzinec upozorňoval.

Batoľa je jedným z približne stovky ľudí, ktorí syndrómom nerozčesateľných vlasov trpia. Našťastie, jeho zdravie to nijako neovplyvní, no nikdy nebude schopný si svoje vlasy upraviť. To však nemusí znamenať nič zlé, pravdou je, že jeho háro rozhodne zaujme každého! Najznámejšou osobnosťou, ktorá trpela rovnakým syndrómom je Albert Einstein.