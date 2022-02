Podnikateľ Antonin Vadala je na slobode! Jeho meno je spájané s viacerými kauzami

Talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, ktorého zatkli a následne zbavili obvinení v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka, prepustili minulý týždeň na slobodu. Informoval o tom spravodajský portál talianskej verejnoprávnej televízie Rai News, podľa ktorého sa Vadala dostal na slobodu vďaka rozsudku kasačného súdu.

TASR sa v tejto veci obránila na talianske ministerstvo vnútra a požiadala ho o uvedenie dôvodu prepustenia. "(V tejto veci) nebolo vydané žiadne oficiálne vyhlásenie," reagovala na otázku TASR Angela Caruanová z oddelenia medzinárodných vzťahov talianskeho ministerstva vnútra.

Podľa denníka Il Fatto Quotidiano podnikateľ, ktorý je v údajne v kruhoch kalábrijského organizovaného zločinu známy pod prezývkou "Nino", odišiel ešte v piatok večer z väznice Lorusso a Cutugno (Casa Circondariale Lorusso e Cutugno) v Turíne, kde strávil štyri roky po tom, ako ho v roku 2019 v Benátkach odsúdili za medzinárodné obchodovanie s drogami. Väzenským strážcom údajne povedal, že sa vracia do svojho rodného mesta Bova v provincii Reggio Calabria.

Talianske médiá v tejto súvislosti pripomenuli, že v marci 2018, len niekoľko dní po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, Vadalu spolu s ďalšími šiestimi Talianmi – vrátane jeho brata Bruna - zatkla slovenská polícia. Týchto Talianov Kuciak spomínal vo svojich článkoch o aktivitách talianskej zločineckej organizácie ‘Ndrangheta vo východnej Európe.

"Pre nedostatok dôkazov však Vadalu takmer okamžite prepustili, no o niekoľko dní neskôr bol opäť zadržaný počas akcie benátskej prokuratúry zameranej proti medzinárodnému obchodu s drogami," napísal denník Il Fatto Quotidiano, ktorý dodal, že Vadala bol vo väzení za pašovanie kokaínu z Južnej Ameriky do Talianska aj na Slovensko. Dostal za to deväť rokov a štyri mesiace.