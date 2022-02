ONLINE Putin čelí pre inváziu na Ukrajine kritike i sankciám: Po ostreľovaní hlásia mŕtvych! Nové satelitné zábery

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu. Na kroky šéfa Kremľu reagujú svetoví lídri, Rusko čelí sankciám. Všetko podstatné pre vás sledujeme v ONLINE prenose.

9:01 Satelitné zábery ukazujú, že na juhu Bieloruska pri ukrajinskej hranici bolo umiestnených ďalších vyše 100 vojenských vozidiel a desiatky vojenských stanov, informovala v utorok americká súkromná spoločnosť Maxar Technologies. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters. Zábery Maxaru, ktorý už týždne sleduje zhromažďovanie ruských síl, nemá Reuters možnosť nezávisle overiť. Zábery tiež ukazujú zriadenie novej poľnej nemocnice pri vojenskej posádke v západnom Rusku, blízko hranice s Ukrajinou. Viac snímok si pozrite v galérii.

8:43 „Kremeľ zhodil zo stola všetky doterajšie politické i diplomatické snahy o zníženie napätia vo východnej Európe a poprel doterajšie rokovania s európskymi partnermi či vládou v Kyjeve. Slovensko aj so svojimi spojencami z EÚ a NATO preto vyzýva na jednotnú a ráznu reakciu, ktorej súčasťou budú pre Putinov režim veľmi bolestivé sankcie,“ zhodnotil štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Viac sa dočítate TU.

8:40 Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Rusko je pripravené na dialóg a hľadanie diplomatického riešenia, avšak zdôraznil, že ruské záujmy a bezpečnosť občanov sú pre Moskvu "bezpodmienečné". Putin ďalej ocenil pripravenosť ruskej armády na boj a uviedol, že Rusko bude pokračovať vo vývoji nových zbraní.

8:17 Poľsko je "veľmi dobre pripravené na privítanie množstva Ukrajincov" utekajúcich pred ruským útokom vo svojej krajine, povedala európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Johanssonová informovala, že eurokomisia je pripravená v prípade potreby poskytnúť Poľsku ekonomickú podporu.

8:16 Ukrajinské úrady za posledný deň zaznamenali 96 prípadov ostreľovania svojho územia zo strany separatistických regiónov na východe krajiny. Zomrel pritom jeden ukrajinský vojak a ďalších šesť bolo zranených, uviedol dnes server RBK Ukrajina s odvolaním sa na armádu.

"Ruskí ozbrojenci strieľali z tankov, mínometov kalibru 120 mm a 82 mm, protitankových granátometov, ťažkých guľometov, ručných zbraní, protitankových diel," píše ukrajinský server RBK Ukrajina, ktorý používa okrem termínu "ruskí ozbrojenci" aj výraz "okupanti". Za predchádzajúci deň Ukrajinci zaregistrovali 84 incidentov, poznamenala agentúra Reuters. Dnes podľa RBK Ukrajina evidujú zatiaľ 15 prípadov ostreľovania svojho územia a žiadne ranených.

Proruskíí separatisti z takzvanej Luhanskej ľudovej republiky podľa agentúry Interfax uviedli, že ukrajinské ozbrojené sily za 24 hodín ostreľovali ich región 114-krát, zomreli pritom podľa nich dvaja civilisti a vojak. Tamojšie úrady tiež informujú o výbuchu pri trolejbusovej vozovni v Luhansku, ktorý označujú ako "teroristický čin", bližšie informácie zatiaľ neuviedli.

Úrady v samozvanej Doneckej ľudovej republiky podľa agentúry Ria Novosti informujú o 66 prípadoch porušenie prímeria za uplynulý deň zo strany ukrajinskej armády. Za dnešok hlási sedem takýchto prípadov, píše Interfax, podľa ktorého zároveň informujú o veľkej explózii v Donecku, ktorý sa obišiel bez obetí na životoch.

7:27 Sankcie uvalené na Rusko poškodia svetové finančné a energetické trhy. Takými slovami reagoval na nové finančné postihy Spojených štátov proti Moskve kvôli jej agresívnemu postupu voči Ukrajine ruský veľvyslanec v USA. Ušetrené nebudú ani Spojené štáty, kde bežní občania pocítia plný vplyv rastúcich cien, uviedol na facebooku diplomat Anatolij Antonov. Viac čítajte TU.

6:56 Biden sa stretol s Kulebom po tom, čo Rusko uznalo nezávislosť dvoch separatistických republík na východe Ukrajiny. Opätovne potvrdil "záväzok Spojených štátov k zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny", uviedol Biely dom vo vyhlásení. Viac čítajte TU.

6:44 Za "dôvtipné" a "geniálne" označil v utorok bývalý americký prezident Donald Trump kroky šéfa Kremľa Vladimira voči Ukrajine. Trump v diskusnej relácii "Clay Travis and Buck Sexton Show" povedal, že Putinovo uznanie nezávislosti separatistických republík na východe Ukrajiny bol šikovný ťah. Viac čítajte TU.

6:34 Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil v stredu zavedenie sankcií voči ôsmim najvyššie postaveným bezpečnostným poradcom šéfa Kremľa Vladimira Putina po, ako poznamenal, "neoprávnenej, nevyprovokovanej, neprijateľnej" ruskej invázii na Ukrajinu. Viac čítajte TU.

6:32 Japonsko uvalilo na Rusko sankcie za jeho kroky na Ukrajine, oznámil v stredu japonský premiér Fumio Kišida. Viac čítajte TU.

6:26 Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres odsúdil v utorok Rusko za eskaláciu ukrajinského konfliktu a vyzval na dodržiavanie medzinárodného práva, informovala agentúra DPA. Guterres vyzval na okamžité prímerie na východe Ukrajiny. Podľa neho ide o jednu z najväčších globálnych mierových a bezpečnostných kríz za posledné roky a skúšku pre celý medzinárodný systém. Viac čítajte TU.

6:22 Utorňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Joea Bidena o prerozdelení jednotiek v Európe zahŕňa vyslanie 800 vojakov pechoty do pobaltského regiónu a až osem stíhacích lietadiel typu F-35 na niekoľko operačných miest pozdĺž východného krídla NATO, uviedol predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity. Spojené štáty vyšlú aj 32 útočných vrtuľníkov AH-64 Apache do pobaltského regiónu a do Poľska z miest v rámci Európy. Viac čítajte TU.