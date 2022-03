Mamu extrémne boleli obličky: Začal sa boj o holý život! Prišla o všetky prsty

V priebehu okamihu sa jej život obrátil hore nohami. Mama sa na Štedrý deň hrala so svojím synom, keď pocítila ostrú bolesť v obličkách. Do nemocnice ju priviezli v agónii.

Ako uvádza portál Daily Mail, 34-ročná mama Sadie Kempová z britského mesta Peterborough skončila v nemocnici po tom, ako ju extrémne boleli obličky. Napriek tomu, že od bolesti až kričala, lekári jej dali iba lieky a poslali ju domov so slovami, že ak sa to zhorší, má opäť prísť. Netrvalo to dlho a mama dvoch detí Sadie bola späť na pohotovosti.

Až vtedy ju lekári poriadne vyšetrili a zistili, že jej bolesť bola spôsobená obličkovým kameňom, ktorý viedol k infekcii a následne spustil sepsu. Ide o život ohrozujúci stav, kedy telo napáda svoje vlastné tkanivo. Môže tiež spôsobiť krvné zrazeniny, ktoré prerušia prívod krvi do končatín a v najhoršom prípade môže dôjsť až k amputácii končatín. Laicky povedané, pri sepse ide o čas.

Keď jej bolo najhoršie, svojej mame povedala, aby jej vypli prístroje. Na to sa jej však okamžite spýtala, či by bola radšej, keby jej synovia Kenzie (16) a Hendrix (2) boli pri jej posteli alebo pri hrobe. Sadien zdravotný stav bol tak vážny, že ju museli na dva týždne uviesť do indukovanej kómy. Odborníci uviedli, že pacienti so sepsou sú uvedení do kómy, aby im chránili životne dôležité orgány pred zlyhaním. Mama bojovníčka však nad zákernou chorobou vyhrala.

„Uvedomila som si, že som dostala druhú šancu na život. Lekári mi povedali, že sú tak zmätení, že som stále tu. Nemala by som byť nažive vzhľadom na množstvo jedu, ktoré som mala v krvi,“ vysvetľuje mama Sadie. Sepsa si však zobrala aj svoju daň a lekári jej museli amputovať všetky prsty a obávajú sa, že jej budú musieť amputovať aj nohy od kolien. Sadie však vysvetlila, že je stále šanca, že o nohy nepríde.

Mama dvoch detí so smútkom dodala, že kvôli jej hendikepu prišla o prácu a so svojimi synmi sa musela odsťahovať. „Len sa snažím pochopiť, prečo sa to stalo a ako sa to stalo. Skončila som bez práce a domu. Nezarábam peniaze pre svoje deti. Nemajú strechu nad hlavou, a preto sa cítim hrozne. Chcem tu byť len pre nich a poskytnúť im určitú istotu,“ priznáva Sadie. Jej blízki pre mamu bojovníčku spustili finančnú zbierku v snahe aspoň trochu jej pomôcť v neľahkej situácii.