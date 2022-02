Rukojemnícka dráma v centre Amsterdamu: V predajni Apple vyčíňal ozbrojený muž

"V Apple Store na (námestí) Leidseplein sú zadržiavaní rukojemníci," uviedla polícia s tým, že podrobnejšie informácie nechce zverejniť, aby neohrozila "bezpečnosť zúčastnených osôb". Koľko ľudí sa v obchode nachádza, polícia nespresnila.

Stanica AT5 naznačila, že držaniu rukojemníkov predchádzal pokus o ozbrojenú lúpež. Svedkovia stanicu informovali, že počuli výstrely. Budovu po niekoľkých hodinách opustilo niekoľko ľudí, ich počet média nespresnili. Ďalší ľudia obchod opustili, keď polícia zadržala ozbrojencov.

Muža polícia zneškodnila, keď vybehol z obchodu. Bezpečnostné zložky ho následne na diaľku prehľadali pomocou robotického zariadenia, aby zistili, či pri sebe nemá výbušniny, čo sa nepreukázalo. Počas celého zásahu polícia verejnosť opakovane vyzývala, aby na sociálne siete nenahrávala zábery alebo snímky z miesta, kvôli "bezpečnosti zapojených osôb a našich jednotiek".

