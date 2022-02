Dvojica predáva svoj domček na úpätí hôr: Uvidíte ich inzerát, budete sa červenať!

Tomuto sa hovorí predajcovia! Pár z Nového Zélandu predáva svoj dom veľmi špeciálnym spôsobom. Toto by vám nikdy nenapadlo.

Ako uvádza portál New York Post, manželia Lawrence Simpson (34) a Clarissa Turnerová (29) sa rozhodli predať svoj dom cez internet. Namiesto toho, aby zverejnili klasický inzerát, urobili to po svojom. Okamžite sa stali hitom internetu.

„Životný štýl a výhľad na ľadovec!” napísali k inzerátu, za ktorý si aktuálne pýtajú 315-tisíc amerických dolárov (277-tisíc eur). Spočiatku by sa mohlo zdať, že ide o normálne fotky, avšak na jednej z nich dvojica leží na verande počas poobednej siesty. Aby toho nebolo málo, na fotkách sú úplne nahí!

V inzeráte sa ďalej uvádza, že dom je na pozemku s rozlohou 2 hektáre, má skleník, nádrže na dažďovú vodu, solárne osvetlenie, kompostovaciu toaletu a podkrovnú spálňu. Dom má fantastický výhľad na úpätie Južných Álp v Queenstowne. „Mám slušný záujem,“ napísal jeden záujemca. Viacerí sa manželom ozvali s tým, že by domček využívali ako dovolenkový dom.

Aj keď sa ich inzerát stal virálnym, ich príbeh však nie je úplne úsmevný. Manželia boli nútení presťahovať sa po tom, čo Lawrence počas pandémie prišiel o prácu miestneho sprievodcu. „Je to také smutné," povedal Simpson po tom, čo COVID-19 zastavil prílev medzinárodných turistov. „Dúfam, že sa to vráti do normálu,“ povedal pre médiá. Čo poviete, kúpili by ste si tento domček vďaka ich inzerátu?