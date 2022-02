Na prahu vojny?! Situácia na Ukrajine graduje, ministerka hovorí o možnom presune vojsk na Slovensko

Česká Bezpečnostná rada štátu zasadne v stredu v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Oznámila to ministerka obrany ČR Jana Černochová, ktorá zároveň načrtla, kam by sa mohli presunúť českí vojaci v rámci NATO, informuje spravodajská stanica ČT24.

Ministerstvo obrany predloží Bezpečnostnej rade štátu návrhy, ako riešiť problematické otázky v súvislosti s pondelkovým rozhodnutím Ruska uznať nezávislosť samozvaných republík na východe Ukrajiny, uviedla Černochová po veliteľskom zhromaždení armády.

Ministerka stále verí tomu, že sa krízu na Ukrajine podarí vyriešiť diplomaticky. Rusko podľa nej nemá žiadny mandát diktovať suverénnym štátom, kam majú patriť.