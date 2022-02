Britka napísala knihu s poučným odkazom pre deti: Najmladšia spisovateľka na svete má iba 5 rokov

Jedinečná! Iba päťročná Bella-Jay Dark z anglického mesta Weymouth sa stala najmladšou spisovateľkou na svete. Dokázala to so svojou vlastnou knihou pre deti, ktorú si aj sama ilustrovala. Do Guinnessovej knihy rekordov sa zapíše, keď predá tisíc výtlačkov.

Doma spôsobila poriadny rozruch. Keď rodičom minulý rok oznámila, že napíše knihu, neverili jej. Mama Chelsie Syme (27) i otec Myles Dark (30) si najprv pomysleli, že sú to len detské reči. Na ich veľké prekvapenie však dievčatko dotiahlo svoj plán do úspešného konca. Jeho príbeh totiž zaujal ľudí na knižnom veľtrhu, kam Chelsie svoju dcéru vzala. Knihu s názvom Stratená mačka tak nedávno vydalo vydavateľstvo Ginger Fyre Press. Príbeh rozpráva o mačiatku, ktoré sa vydalo na dobrodružnú cestu bez svojej mamy. Otvoriť galériu Dievčatko si obrázky do knihy nakreslilo samo. Zdroj: northfoto Počas nej sa mačka naučí dôležitú životnú lekciu. „Toto je tá najlepšia kniha a chcem iba, aby si ju každý kúpil,“ vyhlásila hrdá Bella, ktorej kniha sa začala predávať za necelých päť eur. Na to, aby sa oficiálne stala najmladšou spisovateľkou zapísanou v Guinnessovej knihe rekordov, potrebuje predať tisíc výtlačkov svojej knihy. Už teraz však vekom zosadila z trónu Abhijitu Guptu, ktorá sa stala najmladšou spisovateľkou na svete vlani, vo svojich siedmich rokoch.