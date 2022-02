Poradca prezidenta Bidena dvíha varovný prst: Čo by znamenala ruská invázia na Ukrajinu!

Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v pondelok vyhlásil, že podľa informácií amerických spravodajských služieb by prípadná invázia Ruska na Ukrajinu zahŕňala aj mimoriadne brutálnu stratégiu zásahov voči civilnému obyvateľstvu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá podľa Washingtonu a jeho spojencov môže prísť kedykoľvek, by bola "mimoriadne násilnou" operáciou, ktorá si vyžiadala "životy Ukrajincov, Rusov, civilistov i vojenského personálu", povedal Sullivan pre NBC News. "Spravodajské informácie však tiež naznačujú, že (zo strany ruských síl) dôjde k ešte väčšej forme brutality," uviedol. "Bude to vojna vedená Ruskom voči ukrajinskému obyvateľstvu, ktoré by sa stalo terčom represií, tvrdých zásahov a zákrokov zameraných na spôsobenie ujmy," dodal.

Sullivan tiež vzhľadom na ruskú vojenskú prítomnosť na hraniciach s Ukrajinou a ozbrojené incidenty medzi Moskvou podporovanými povstalcami a vládnymi silami na východe Ukrajiny poznamenal, že šance na mierové riešenie konfliktu sa zmenšujú. "Pravdepodobnosť, že dôjde k diplomatickému riešeniu - vzhľadom na presuny ruských vojakov - sa zmenšuje každou hodinou," uviedol. Spojené štáty predtým Organizáciu Spojených národov varovali, že Moskva vypracovala čierny zoznam Ukrajincov, ktorí majú byť zabití alebo zadržaní v prípade "vojenskej okupácie" Ukrajiny Ruskom. The Washington Post a BBC o tom informovali odvolávajúc sa na list, ktorý americká veľvyslankyňa pri OSN Bathsheba Nellová Crockerová poslala vysokej komisárke OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej.

Plány Moskvy podľa listu zahŕňajú cielené zabíjanie, mučenie, únosy a vynútené zmiznutia či nespravodlivé zadržania. Tieto kroky majú byť namierené voči tým, ktorí nesúhlasia s krokmi Ruska. Moskva informácie o chystanom útoku popiera a od USA a NATO žiada bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie a že NATO stiahne svoje vojenské sily z východnej Európy. S týmito podmienkami však Západ nesúhlasí.