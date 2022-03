Obľúbené nápoje sú terčom kritiky: Pozor na tichého vraha, ktorého si môžete v tele vypestovať!

Každý si rád dopraje sladené perlivé nápoje, či už po dobrom jedle alebo na uhasenie smädu v horúcich letných mesiacoch. Možno chutia o to viac, ak obsahujú kofeín a dokážu nás chutne a rýchlo povzbudiť počas nabitého dňa. Experti však bijú na poplach. Mali by sme sa týchto nápojov radšej vzdať?

Štúdia publikovaná Európskou kardiologickou spoločnosťou zistila, že energetické nápoje, ktoré majú vysoké hladiny kofeínu, môžu viesť k množstvu až život ohrozujúcich stavov. Konzumácia kofeínu pre väčšinu ľudí, samozrejme, nie je nebezpečná. Problém však môže nastať, keď je v nápoji až príliš veľa kofeínu. To v prípade niektorých energetických nápojov rozhodne platí.

Ak tejto látky skonzumujete veľa, váš srdcový tep sa môže zvýšiť. Ako spomína portál The Sun, len jeden energetický nápoj stačí na spustenie arytmie, abnormálneho srdcového rytmu, ktorý päťnásobne zvyšuje riziko mŕtvice. Mŕtvica je vážny zdravotný stav, pri ktorom je prerušený prívod krvi do mozgu. Ide o vážny stav, a ak si myslíte, že máte mŕtvicu, okamžite vyhľadajte pomoc.

Reumatologička Rula Hajj-Ali z Cleveland Clinic vysvetlila: „Energetické nápoje obsahujú obrovské dávky kofeínu a niekedy aj iných stimulantov. Zistili sme, že niektorí ľudia, ktorí ich používajú, prichádzajú do nemocnice s mŕtvicou alebo ťažkým krvácaním do mozgu. Sú to zvyčajne mladí, inak zdraví ľudia vo veku 30 až 40 rokov."

Odborníci tvrdia, že existujú spôsoby, ako môžete mozgovej príhode predchádzať. Zdôrazňujú, že pravidelné cvičenie, zdravá strava, obmedzenie pitia alkoholu a energetických nápojov môže pomôcť. Mnoho ľudí používa energetické nápoje na povzbudenie počas dňa a odborníci už skôr varovali, že naša závislosť na energetických nápojoch podporuje nárast diagnóz nepravidelného srdcového tepu.