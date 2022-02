Má iba 10 rokov, no už je milionárka: O pár rokov môže ísť do dôchodku! Dievčatko má fantastický biznis

Podnikateľka Roxy Jacenková (41) žije v austrálskom Sydney so svojím manželom Oliverom (36) a deťmi Pixie (10) a Hunterom (7).

„Oddychujem na ležadle v mojom plážovom dome v Sydney a pozerám na susedný dom za niekoľko miliónov a len tak si predstavujem, kedy si ho bude môcť kúpiť moja dcéra pre seba,“ začína rozhovor Roxy. Myslí si, že by v ňom bolo dostatok miesta pre jej šatník plný značkových vecí od Fendiho a Gucciho a taktiež by si tam našlo útočisko jej Lamborghini Urus za takmer 160-tisíc libier (takmer 200-tisíc eur).

Mladá, iba 10-ročná, Pixie je podnikateľka, ktorá mesačne zarába šesťciferné sumy. Zatiaľ čo iné deti v jej veku pozerajú rozprávky, ona prevádzkuje online obchod s hračkami „Pixie´s Pix“, ktorý spustila počas pandémie. Všetko to začalo, keď Pixie v marci 2021 blúdila sociálnou sieťou TikTok. Vtedy „leteli“ antistresové hračky. V tom čase už mala viedla stránku „Pixie´s Bows“, kde predávala vlasové doplnky. Keď však videla, ako náramne naberajú na popularite, rozhodla sa, aby ich začali predávať aj oni.

Roxy jej pomohla nadviazať kontakt s dodávateľmi a investovala do počiatočných zásob. Odvtedy to mala na starosti mladá Pixie. „Vie, čo deti chcú. Obchodovala a inzerovala svoje podnikanie na Instagrame a na jednom špecializovanom účte,“ prezradila. Po roku sa jej produkty, vrátane hračiek a rôznych doplnkov, predávajú po celom svete. Pixie tiež zamestnáva šesť ľudí, ktorí jej pomáhajú pri prevádzke skladu, webovej stránky a sociálnych médií.

„Za prvý mesiac zarobila 100-tisíc libier (120-tisíc eur), čo bolo úžasné,“ popýšila sa Roxy. Aj napriek tomu, že prevádzkuje dve firmy a je autorkou bestsellerov, všetko, čo Pixie dosiahla, dokázala sama. Pixie trávi celý deň v škole a po návrate ide do kancelárie. Do konca roku 2021, keď pre lockdown museli obchody zavrieť, mala stánky v obchodných centrách. Tie obsluhovala Pixie spoločne s ostatnými ľuďmi, ktorých zamestnávala. Raz dokonca predávala antistresové loptičky.

„Nikdy nevynechá príležitosť niečo predať,“ prezrádza Roxy, ktorá z biznisu svojej dcéry nemá ani jediný cent. Podnikateľka tiež povedala, že jej manžel Oliver je bankár, vďaka ktorému si môžu dovoliť mimoriadne luxusný život. „Trvalo roky, kým sme sa dostali tam, kde sme teraz. Pixie by však mohla odísť do dôchodku už v 15-ich rokoch. Podľa doterajších ziskov by v tom veku mohla mať zarobených viac ako 6-miliónov libier (7 miliónov 200-tisíc eur),“ hovorí Roxy.