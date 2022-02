Situácia na východe Ukrajiny sa rapídne vyostruje: Ostreľovanie, mobilizácia aj evakuácia civilistov

Na prahu vojny! Ukrajina čelí množstvu provokácií, no nebude na ne reagovať. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že Rusko plánuje najväčšiu vojnu v Európe od roku 1945.V piatok porušili separatisti prímerie 66-krát, v sobotu to bolo už 136-krát. Pri ostreľovaní zahynuli dvaja ukrajinskí vojaci.

Separatisti pritom obviňujú z ostreľovania ukrajinskú stranu. Urgentne preto 18. februára spustili evakuáciu civilistov, no video, ktorým to oznámili, vzniklo už 16. februára a preto je jasné, že bolo nachystané dopredu. Evakuácia sa však s veľkým záujmom civilistov nestretla. Odchádzajú najmä ľudia žijúci v blízkosti frontovej línie, ostatní svoje domovy opustiť nechcú. Separatisti chcú evakuovať do Ruska 700-tisíc civilistov, počas soboty túto možnosť využilo len 10 000.





Ďalším krokom bolo vyhlásenie všeobecnej mobilizácie v Donecku a Luhansku. Mobilizáciu záloh nariadil aj ruský prezident Vladimir Putin. Počet ruských vojsk pri ukrajinských hraniciach napriek ohlásenému sťahovaniu narástol na 170- až 190-tisíc. Cvičenie v Bielorusku, ktoré sa malo skončiť v nedeľu, bolo predĺžené na neurčito. Pritom ešte pár dní predtým lídri Ruska a Bieloruska tvrdili, že bude ukončené podľa plánu.

To všetko sú indície, ktoré vedú Západ k tvrdeniam, že Rusko chystá inváziu a hľadá si zámienku. Preto Zelenskyj hovorí, že Ukrajina nebude reagovať na provokácie. Boris Johnson vyhlásil, že Putin chystá najväčšiu vojnu v Európe od roku 1945. Odpoveďou na ruskú inváziu budú tvrdé sankcie, ktoré už sú nachystané.