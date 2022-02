Obavy z ruskej invázie: Nemecká Lufthansa od pondelka pozastavuje lety do Kyjeva a Odesy

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila, že od pondelka prerušuje lety do ukrajinského hlavného mesta Kyjev pre rastúce obavy z ruskej invázie.

Prepravca uviedol, že pozastavuje aj lety do čiernomorského prístavného mesta Odesa. „Bezpečnosť našich pasažierov a členov posádok je vždy našou hlavnou prioritou," vyjadrila sa Lufthansa. Informuje o tom portál bbc.com.

Letecká firma predpokladá, že pozastavenie letov do Kyjeva a Odesy bude platiť do konca februára. Lufthansa konštatovala, že naďalej „pozorne monitoruje situáciu a je v úzkom kontakte s národnými a medzinárodnými úradmi". Nemecký letecký prepravca a jeho dcéry Austrian Airlines, Eurowings a Swiss Airlines zvyčajne na Ukrajinu lietajú 74-krát týždenne. Lufthansa dodala, že pokračujú jej lety do mesta Ľvov na západe Ukrajiny.