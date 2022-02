Johnson neskrýva obavy: Rusko plánuje najväčšiu vojnu v Európe od roku 1945!

Dôkazy naznačujú, že Rusko plánuje „najväčšiu vojnu v Európe od roku 1945", povedal britský premiér Boris Johnson. „Podľa všetkých náznakov tento plán sa v istom zmysle už začal," povedal premiér pre BBC.

Spravodajské informácie signalizujú, že Rusko má v úmysle uskutočniť inváziu, ktorou obkľúči ukrajinské hlavné mesto Kyjev, uviedol Johnson. Predseda britskej vlády sa pre BBC takto vyjadril v Mníchove, kde sa svetoví lídri stretli na výročnej bezpečnostnej konferencii.

Podľa najnovších odhadov americkej vlády je teraz pri ukrajinských hraniciach 169-tisíc až 190-tisíc ruských vojakov, a to na ruskom a bieloruskom území. Tento údaj zahŕňa aj proruských povstalcov na východe Ukrajiny.

Boris Johnson ďalej naznačil, že v prípade útoku na Ukrajinu by Veľká Británia zaviedla ešte ďalekosiahlejšie sankcie proti Rusku, ako pôvodne ohlasovala. Konštatoval, že Spojené kráľovstvo a USA by nedovolili ruským firmám „obchodovať v librách a dolároch". Tento krok by podľa jeho slov „udrel veľmi tvrdo".

Západní predstavitelia v posledných týždňoch upozorňujú, že Rusko by mohlo byť pripravené na inváziu každú chvíľu. Rusko tieto tvrdenia popiera a hovorí, že jeho vojaci v regióne majú vojenské cvičenia.