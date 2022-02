Dievčina si objednala sexy minišaty z internetu: Keď jej prišli, takmer odpadla! Ľudia išli puknúť od smiechu

Treba uznať, že nakupovanie na internete je veľmi pohodlné a mnohí máme pocit, že už dokážeme rozoznať tovar, ktorý vyzerá pochybne. Presne toto si myslela aj táto žena a dopadlo to katastrofálne.

Ako uvádza portál The Sun, so svojím internetovým „úlovkom“ sa pochválila na sociálnej sieti TikTok. Koncom minulého roka sa táto fanúšička módy zahľadela do priliehavých bledunko modrých minišiat, ktoré našla online. Na fotkách na nemenovanom webe boli minišaty bez ramienok a mali vykrojený detail vpredu. Aby neboli dostatočne pútavé, modelka mala na rukách natiahnuté ešte aj dlhé rukavice s otvormi v rovnakej farbe.

Dievčina sa na ne ulakomila a rozhodla sa objednať si ich. Keď jej však prišiel balíček domov, len ťažko hľadala slová. To, čo jej prišlo, sa ani zďaleka nepodobalo na šaty, ktoré boli na fotke.

Vo virálnom videu na TikToku, ktoré si pozrelo viac ako milión ľudí, dievčina dvihla pred seba kúsok pružného modrého materiálu. Jej sledovatelia sa poriadne zabavili a mnohí podotkli, že by ju asi lepšie zahalil pár pančuchových nohavíc ako tieto šaty. „Madam, mohli ste si ich vyrobiť z modrých siloniek a nožníc,“ zavtipkoval jeden jej sledovateľ a doplnil ho ďalší: „To je len ten jeden rukáv?“.

Iní však tvrdili, že presne takto by mali tie šaty vyzerať, pretože sú veľmi elastické. „Sú naťahovacie. Mám presne ten istý outfit a sedí mi úplne v pohode,“ vysvetlila jedna žena. Stalo sa vám niečo podobné?