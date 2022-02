Táto žena chodí pred nevlastnými synmi úplne nahá: Dôvod vás zarazí! Ľudia ju rozniesli v zuboch

Mnohí len neveriacky krútia hlavami. Táto žena je nevlastnou mamou dvoch malých chlapcov a nedávno sa na internete priznala, že pred nimi takmer vždy chodí nahá. Dôvod vás zarazí.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, mama Paige Whitney nosí oblečenie pred jej nevlastnými synmi (3, 1) len veľmi zriedka. Na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, ktoré sa stalo doslova virálne. „Ako nevlastná mama dvoch malých chlapcov musím povedať, že v skutočnosti v ich blízkosti nenosím oblečenie. Sú ešte malí a nevidia telo ako my dospelí, takže by to nemal byť problém,“ povedala vo videu.

Paige randila s biologickou mamou týchto dvoch chlapcov a dodala, že ak im to niekedy bude znepríjemňovať život, tak s tým prestane. „Napadlo mi, že s tým prestanem, keď budú mať 5 rokov, pretože viem, že vtedy začnú byť zvedaví. Ale ich mozgy sú teraz ešte mladé, takže tomu nerozumejú,“ obraňovala sa Paige vo videu.





Napriek jej ospravedlneniu sa Paige stretla s vlnou kritiky od ďalších rodičov, ktorí jej odporučili, aby sa radšej pred deťmi obliekla. „To by sa v blízkosti mojich detí NIKDY nestalo, verte tomu!,“ napísala jedna žena pod video a doplnila ju ďalšia: „Bola by som naštvaná, keby to boli moje deti“. „Je to nevhodné,“ poznamenala ďalšia.

Našli sa však aj takí, ktorí Paige podporili: „Ich macocha môže nosiť vo SVOJOM dome, čo chce“. „Mali by sme deťom ukazovať, že by sa mali cítiť pohodlne vo svojom vlastnom tele,“ podotkol ďalší rodič a doplnil ho ďalší: „Na nudistickom životnom štýle nie je nič zlé“. Čo myslíte, je vhodné, aby Paige chodila pred malými deťmi nahá?