Má obavy o ich bezpečnosť: NATO presúva časť svojich zamestnancov z Kyjeva

Severoatlantická aliancia sa rozhodla presunúť časť svojich zamestnancov z ukrajinského hlavného mesta Kyjev do západoukrajinského Ľvova a belgickej metropoly Brusel. K takémuto kroku pristúpila pre obavu o ich bezpečnosť.

Uviedol to nemenovaný predstaviteľ NATO, ktorého citovala agentúra AFP. "Bezpečnosť našich zamestnancov je prvoradá, takže ich presúvame do Ľvova a Bruselu," povedal. Dodal pritom, že kancelárie NATO na Ukrajine zostanú naďalej prevádzkyschopné. Neuviedol však, akých konkrétnych pracovníkov NATO z Kyjeva sťahuje, a nespresnil ani ich počet. Dodal len, že NATO veľmi pozorne sleduje, vyhodnocuje situáciu a naďalej "prijíma všetky potrebné opatrenia"

AFP pripomína, že diplomatov z Kyjeva do Ľvova presunulo v ostatnom čase pre obavy z ruskej invázie viacero západných krajín. V Bruseli má zase NATO svoju centrálu. Americký prezident Joe Biden vyjadril v piatok presvedčenie, že Rusko sa chystá do týždňa napadnúť Ukrajinu, pričom cieľom útoku by malo byť hlavné mesto Kyjev.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu uviedol, že všetko nasvedčuje tomu, že Rusko plánuje rozsiahly útok na Ukrajinu. "Nedochádza k nijakému odsunu vojakov, ako tvrdí Rusko, naopak pribúdajú noví," povedal pre stanicu ARD Stoltenberg, ktorý sa aktuálne zúčastňuje na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

Podľa jeho slov existujú aj náznaky, že Rusko sa pripravuje na to, aby si našlo zámienku na útok. Napriek eskalácii napätia je Stoltenberg naďalej odhodlaný hľadať politické riešenie situácie a dúfa, že sa podarí o tom presvedčiť aj Rusko.