Francúzsko apeluje na svojich občanov: Bezodkladne opustite východ Ukrajiny!

Francúzsko vyzvalo v sobotu svojich občanov, aby bezodkladne opustili regióny na východe Ukrajiny, menovite Luhanskú, Doneckú a Charkovskú oblasť. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň odporučilo Francúzom zdržujúcim sa momentálne na Ukrajine, aby túto krajinu opustili, ak v nej nie sú z obzvlášť závažných dôvodov.

Informovala o tom agentúra Reuters. Francúzsko sa tak pridalo k Nemecku a Rakúsku, ktoré pre svojich občanov vydali v sobotu taktiež obdobné odporúčania. Dôvodom takýchto výziev sú narastajúce obavy z ruskej invázie na Ukrajinu. Nemecko svojich občanov vyzvalo, aby Ukrajinu bezodkladne opustili a tiež, aby tam momentálne vôbec necestovali.

Rakúsko svojim občanom odporučilo vyhnúť sa Ukrajine, s výnimkou jej západných regiónov: Ľvovskej, Zakarpatskej, Ivanofrankivskej a Černovickej oblasti. Taktiež ich vyzvalo, aby Ukrajinu - okrem menovaných oblastí - okamžite opustili.

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa aj rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines (AUA) zároveň v sobotu ohlásili, že od pondelka do konca februára pozastavujú pre "aktuálnu situáciu" lety do Kyjeva a Odesy. Naďalej však budú pokračovať s letmi do západoukrajinského Ľvova.