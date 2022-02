Česko bičuje silný vietor: Bez elektriny sú tisíce domácností, dopravu komplikujú popadané stromy

Tisíce domácností na západe a juhu Čiech a v kraji Vysočina zostali bez elektrického prúdu v dôsledku silného vetra, ktorý zasiahol Českú republiku.

„Od rána máme päť nových porúch vedenia. Tie v sobotu o ôsmej hodine obmedzovali dodávky pre 1 700 domácností na juhu Čiech a na Vysočine," povedal hovorca energetickej spoločnosti E.ON Roman Šperňák. V Karlovarskom a Plzenskom kraji je bez prúdu približne 26-tisíc domácností. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Dopravu komplikujú popadané stromy. Na ceste prvej triedy do stromu narazilo auto pri meste Kaznějov neďaleko Plzne. „Na mieste ošetrili muža. Transport do nemocnice nebol potrebný," povedala hovorkyňa plzenských záchranárov Mária Svobodová. Horšie dopadol mladý vodič pri meste Strážov v okrese Klatovy, ktorého auto sa prevrátilo. Muža museli vyslobodzovať hasiči a so stredne ťažkými poraneniami skončil v nemocnici. Ďalšie auto narazilo do stromu pri obci Bezvěrov v okrese Plzeň-sever a ľahké zranenia utrpela spolujazdkyňa.