Na prvý sex čakala až do svadby, skončila v slzách: Teraz od toho všetkých odrádza

Čakanie na najintímnejšiu chvíľu až do svadobného dňa jej zničilo sexuálny život hneď na niekoľko ďalších rokov.

Ako píše portál The Sun, žena menom Laci Bean zareagovala na sociálnej sieti TikTok na výrok jedného muža, ktorý tvrdil, že čakať na prvý sex do manželstva je naozaj zlý nápad. Mladá žena vo videu uviedla, že s ním nemôže viac než súhlasiť a rozhodla sa to celé nenechať bez dodatočného vysvetlenia.

„Vyrastala som v 90. rokoch, kde bola kultúra čistoty celkovo in. Existoval dokonca bod, kedy som si hovorila, že sa do svadby ani len nebudem bozkávať. No, môj manžel a ja sme ‚technicky‘ počkali do svadby,“ vysvetlila a dodala, že s jej mužom mali nejaké sexuálne skúsenosti, ale sex spolu pred svadobnou nocou nemali.

„Neboli sme 100-percentne čistí, ale viete, ako to myslím. Keď vám poviem, že moja svadobná noc bola poriadne nahovno, je to slabé slovo,“ povedala Laci. Jej sestre, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, s krikom telefonovala priamo počas svadobnej cesty so slovami, že má zlomenú vagínu.

Okrem iného jej bolo odmalička hovorené aj to, že vlastné sexuálne potreby by mala odložiť bokom a sústrediť sa v prvom rade na to, aby sa páčila svojmu mužovi. Podľa kultúry čistoty bolo jej hlavnou úlohou potešiť manžela a snažiť sa o neho, aby ju nezačal podvádzať alebo pozerať porno. Až vo veku 32 rokov a prvej podobnej negatívnej skúsenosti sa rozhodla, že už tieto zásady dodržiavať nebude a odhovára od nich aj každého, kto nad nimi premýšľa.