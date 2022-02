Obyčajné prechladnutie sa zmenilo na horor: Žene museli odstrániť polovicu lebky!

Mladá žena sa spolu s ostatnými používateľmi podelila o šokujúce video.

Ako informuje portál The Sun, žena menom Natasha Alyena Gunther si myslela, že je len prechladnutá, no klasická infekcia dutín sa u nej mala vyvinúť do takého štádia, že nakoniec potrebovala operáciu mozgu.

Na sociálnej sieti TikTok zverejnila krátke video, na ktorom najskôr ukazuje svoj vzhľad pred samotnou operáciou a hneď na to záber, kde už má na hlave viditeľnú preliačinu. Na ňom má okrem iného i vyholenú hlavu a na mieste chýbajúcej lebky aj veľkú jazvu.

Natasha vo videu bližšie nešpecifikovala, prečo došlo k takémuto dramatickému zvratu, no v podobných prípadoch ide veľakrát o to, že sa sinusitída nebezpečne rozšíri.

Mladá žena uviedla, že má za sebou už dve operácie mozgu a jednu operáciu dutín, pričom lebku jej vymenia až v marci. Sinusitída, teda zápal prinosových dutín, je pomerne bežné ochorenie a zvyčajne sa dokáže vyliečiť do niekoľkých týždňov. Je vyvolané infekciou, ktorá zapríčiní opuch dutín.