Čaká nás kritické obdobie: Geopolitické napätie môže poškodiť dlhoročné úsilie

Geopolitické napätie vrátane súčasnej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou by mohlo v rozhodujúcom okamihu brániť medzinárodnému úsiliu o obmedzenie globálneho otepľovania, varoval v piatok vyslanec USA pre klímu John Kerry.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. Bývalý americký minister zahraničných vecí účastníkov Mníchovskej bezpečnostnej konferencii varoval, že nárast cien energií vyvolaný krízou môže spôsobiť, že spotrebitelia a vlády budú opatrné pri prijímaní tvrdých opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov.

Kerry poznamenal, že bez toho, aby Rusko, Čína a ďalšie veľké rozvíjajúce sa ekonomiky znížili svoje emisie otepľujúce planétu, nemožno splniť globálny cieľ obmedziť nárast teploty do konca tohto storočia. Vedci uviedli, že emisie musia v tomto desaťročí drasticky klesnúť, aby sa predišlo najhorším vplyvom klimatickej zmeny. Toto varovanie zopakoval aj Kerry počas svojho vystúpenia v Mníchove.

"Toto je skutočne kritický rok, počas ktorého buď dokážeme, že to myslíme vážne, a pokúsime sa urobiť to, čo musíme urobiť za desať rokov, alebo to nedokážeme," povedal Kerry. V takom prípade podľa neho svet vynaloží bilióny dolárov na "upratovanie neporiadku" a na úsilie zvládnuť krízu.