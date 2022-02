Tínedžerka od 14 rokov fajčila e-cigarety: Krutá dohra! Skončila na pokraji smrti

Myslela si, že len prechladla, no pravda bola niekde úplne inde.

Ako píše portál New York Post, iba 18-ročná Juliet Roberts sa v jedno ráno zobudila s tým, že sa cíti choro a trápi ju nádcha. Postupne sa však začala cítiť stále horšie a o tri dni neskôr sa nevedela poriadne postaviť ani len z postele, pretože sa nevedela dobre nadýchnuť. Keď ju priateľ odviezol do nemocnice, skontrolovali jej vitálne funkcie a zdravotné sestry neverili, že vôbec dokáže stále chodiť. Doktori jej oznámili, že nejde o žiadnu chrípku alebo prechladnutie, no roky neustáleho fajčenia e-cigariet doslova spustošili jej pľúca, pričom bola v podstate na pokraji smrti.

„Lekári mi povedali, že keby som sa tam tú noc nedostala, mohla som prísť o život. Bolo to veľmi strašidelné,“ uviedla Juliet. Po vykonaní všetkých potrebných testov sa jej zdravotný stav začal znovu rapídne zhoršovať, preto ju museli urýchlene napojiť na pľúcny ventilátor a na päť dní skončila aj na podpore života. Juliet začala s vapingom už vo veku 14 rokov, keď to videla v škole u jej kamarátov zo školy. Priznala, že sa rýchlo stala závislou a v priebehu dvoch týždňov vedela minúť celú jednorazovú e-cigaretu.

Infekcia, ktorá ju takmer zabila, spôsobila, že jej pľúca boli na röntgene úplne biele a nie čierne, ako tomu býva zvykom pri bežných pacientoch so zdravým mäkkým tkanivom. „Keď dostanete röntgen pľúc, mal by byť čierny a jediné biele, čo by ste mali vidieť, by mali byť vaše rebrá. Ale na mojom röntgene ste takmer ani nemohli spočítať niektoré z mojich rebier, pretože boli biele,“ upresnila tínedžerka, ktorá si teraz musí dávať veľký pozor na to, aby sa nenakazila inými bežnými chorobami, ktoré by jej pľúca mohli ešte viac zaťažiť.

„Momentálne moje pľúca pracujú tak tvrdo, že ak to preženiem, hrozí mi infarkt – môj tep vyskočí na 150, keď idem po schodoch, čo je veľmi nebezpečné,“ prezradila Juliet, ktorej pľúca sa už nikdy nevrátia do pôvodného stavu. Lekári ju informovali, že pre trvalé poškodenie pľúc by ju opätovné fajčenie mohlo dokonca zabiť. Mladá žena sa rozhodla zdieľať fotografie, na ktorých je napojená na prístrojoch, aby tak varovala ostatných ľudí, ktorí sú rovnako závislými, ako bola ona. Juliet sa po tomto traumatickom zážitku zaprisahala, že ani ona sama už nikdy v živote nebude znova vapovať (fajčiť e-cigarety, pozn.red.).