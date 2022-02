Fotografka zachytáva úsmevné momentky: Chlpáči v bláznivých pózach!

No kto je dobrý chlapec? To sú zvyčajne slová, po ktorých každý poslušný psík čaká odmenu.

U škótskej fotografky Carolyne Cowan (56) však chutné odmeny lietajú vzduchom jedna radosť. Tá totiž spolu so svojím manželom Alasdairom fotí chlpáče v bláznivých pózach, pričom ich motivujú mliečnou pochúťkou. Čo by neurobili pre kus syra? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Alasdair nareže približne 10 kíl syra na kocky, ale musí to urobiť v rozličných veľkostiach pre malé a veľké psy,“ prezradila tajomstvo úspechu fotografka. Keď jej manžel hodí chlpatým modelom syr, pripravená Carolyne začne ihneď fotiť. Takýmto spôsobom nafotí v priebehu pätnástich minút aj 50 záberov jedného psa, z ktorých vyberie desať najlepších.

Ako sama tvrdí, je to náročný výber, pretože pritom často „zomiera“ od smiechu. Namále však majú aj chlpáče. „Psy odchádzajú domov v syrovej kóme, je to veľká zábava a ony to milujú,“ uviedla Carolyne, ktorá fotky záujemcom vyhotovuje za menší poplatok. Ten venuje na psiu charitu.