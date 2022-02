Prepracovaný biznis krachol: Skupine českých dílerov klepli po prstoch

Národná protidrogová centrála (NPC) zadržala a obvinila skupinu ôsmich ľudí, ktorí údajne niekoľko rokov pestovali v Česku marihuanu a predávali ju najmä do Veľkej Británie a Írska. Zásielky s drogou podľa policajtov posielali pravidelne, minimálne raz za 14 dní.

Hodnota zásielok sa vývozom násobila a na území Spojeného kráľovstva dosahovala okolo 23 eur za jeden gram sušiny marihuany, uviedla dnes NPC v tlačovej správe. Podľa nej prípad nie je zatiaľ uzavretý. Policajti odhalili obchod s marihuanou pri operácii s názvom "Post" a spolupracovali pri tom aj so svojimi kolegami z Veľkej Británie, Írska a Nemecka.

Podozrivá skupina Čechov pôsobila podľa kriminalistov v severných Čechách, marihuanu pestovala takzvaným indoor spôsobom, následne ju spracovávala a predávala. Obchody v zahraničí dohovárali dvaja čelní predstavitelia skupiny, ktorí tiež rozdeľovali úlohy ďalším členom.

"Predmetom ich pôsobenia bol celý reťazec aktivít, od zakladania indoor pestární, samotné pestovanie rastlín konope, odkúpenie od vopred dohodnutých pestovateľov, cez ich spracovanie, balenie do nepriedušných fólií, ukrývanie v útrobách spravidla kuchynských potrieb, až po odosielanie pod falošnou identitou do zahraničia, policajti popísali činnosť podozrivých.

Zásielky so sušinou marihuany v množstve do jedného kilogramu podľa zistení policajtov podozriví posielali z Česka letecky alebo pozemnou cestou. Peniaze za doručený tovar potom odberatelia posielali ukryté v drobnom elektronickom tovare. Objednávky prepravných služieb podozriví zadávali on-line na fiktívne mená. Prepravné spoločnosti neustále menili a nikdy nenechávali zásielku doručiť na adresy, s ktorými by ich bolo možné spojiť, uviedli policajti.

Časť vypestovanej marihuany podľa nich končila aj u odberateľov v Českej republike. Pri domových prehliadkach a prehliadkach iných priestorov policajti zaistili okrem siedmich miestností na pestovanie, 16 kilogramov marihuany, 449 rastlín konope a 200 gramov kokaínu tiež veľký počet mobilných telefónov a výpočtovej techniky, 14 zbraní vrátane nábojov a peniaze rôznych mien rádovo stoviek tisíc českých korún.