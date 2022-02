Táto sexi blondínka je matkou troch detí? Nemožné! Telo bohyne úspešne maskuje skutočný vek

Udržiavať sa v kondícii dá poriadne zabrať. Svoje o tom vie i táto štíhla, vyrysovaná kráska. Vďaka tomu, ako mlado jej telo vyzerá jej ľudia nikdy nevedia uhádnuť správny vek.

Sue je jasným príkladom, že makať na sebe sa naozaj opláca. Ako si všimol portál The Sun, na sociálnych sieťach žena pravidelne zdieľa odvážne fotografie svojho tela. Takmer nik z jej sledovateľov nechce uveriť tomu, koľko má v skutočnosti rokov. “Vyzeráš na 25 rokov,” potešil Sue komentár pod fotografiou.

Nuž, nebol to správny tip. Sexi blondínka je staršia viac než o polovicu. “Mám 56 rokov,” odpovedala Sue prostredníctvom videa. “Tvrdo pracujem, chcem, aby moje telo bolo zdravé. Na to, aby som si udržala svalovú hmotu, cvičím s činkami,” vysvetľuje sexi päťdesiatnička. To, že je matkou troch detí by na ňu rozhodne nepovedal nik.

Chvály sa na vypracovanú Sue sypali z každej strany: “Nemôžeš mať 56!” komentovala žena. “Si výnimočne krásna,” pridáva sa iný komentujúci. “Aj ja chcem takto vyzerať, keď budem mať 56!” priznáva jedna z diváčok.