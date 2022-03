Dievča má troch cukrových ockov, do jedného z nich sa po týždni zamilovala: Nie som zlatokopka!

20-ročná Asha Chopra si strieda troch cukrových ockov, no do jedného z nich sa napokon zamilovala - už po týždni.

"S mojím súčasným cukrovým otcom som si veľmi rýchlo uvedomila, že ide o oveľa viac ako len o peniaze," povedala pre Daily Star. „Cítim sa dobre, keď som v jeho blízkosti, skutočne sa teším, že sa s ním môžem rozprávať, a nemám pocit, že by som čakala na to, kým sa rozhovor skončí, aby som mohla získať nejaké peniaze," tvrdí Asha.

"Začala som si všímať maličkosti, ktoré ma k nemu tak priťahovali, ako je spôsob, akým sa usmieva, jeho zmysel pre humor, ktorý je veľmi podobný tomu môjmu, spôsob, akým sa na mňa pozerá a oveľa viac."

Asha prvýkrát začala hľadať cukrového otca, keď mala 18 rokov, a narazila na webovú stránku Seeking Arrangement. „Išla som do svojej predchádzajúcej práce, ktorú som nenávidela, a zarobila by som 80 libier za deň. Potom som išla domov a zarobila som 100 libier telefonovaním s mužom počas 10 minút,“ povedala. "Vtedy som si uvedomila, že môžem veľmi ľahko žiť život, ktorý chcem, a začala som to brať vážnejšie."

Teraz zarába na vzťahoch 4 000 až 6 000 libier mesačne – a to neráta darčeky, ktorými ju denne zasypávajú. Okrem značkových tašiek a topánok dostala nedávno aj nový iPhone 13, pretože sa jej pokazil telefón. Aj všetky kozmetické procedúry jej zaplatili starší muži.

"Dúfam, že tento rok budem mať zaplatené zväčšenie pŕs, ale možno si to bude vyžadovať viac presviedčania, pretože môj hlavný cukrový ocko nechce, aby som sa príliš zmenila, ale myslím si, že nakoniec povie áno," povedala.

Ale napriek luxusu, na ktorý si Asha zvykla, trvá na tom, že jej vzťah s jej „hlavným“ cukrovým ockom – 29-ročným – je viac než len o peniazoch. „Áno, je pravda, čo ľudia hovorila, zamilovala som sa do peňazí, ale teraz idem oveľa hlbšie,“ usmiala sa.

"Uvedomila som si, že som sa zamilovala, keď som skutočne začala veriť, že by som sa vzdala všetkých darov, ktoré som dostala, len aby som s ním mohla byť," dodala Asha.