Senior († 61) sa už domov nevráti: Muža o život tragicky pripravil náraz s autom

Šesťdesiatjedenročný chodec vo štvrtok večer pri Šebetovom na Blanensku neprežil stret s osobným vozidlom. Príčinu nehody a mieru zavinenia jednotlivých účastníkov polícia vyšetruje. Na webe polície o tom informoval hovorca Petr Vala.

Senior šiel po ceste s ďalším mužom smerom do Šebetova. V rovnakom smere išlo aj vozidlo, ktoré ho zrazilo. Aj napriek poskytnutej prvej pomoci muž svojim zraneniam na mieste podľahol. Druhý chodec vyviazol bez zranení. Vala uviedol, že vodička pred jazdou nepožila alkohol ani drogy.

"Predmetom vyšetrovania bude aj to, akú úlohu pri nehode zohralo to, že chodci boli oblečení do tmavého oblečenia bez reflexných prvkov. K vážnejšiemu obmedzeniu dopravy na málo frekventovanej komunikácii nedošlo, prevádzka bola vedená kyvadlovo," uviedol Vala.

Polícia upozorňuje, že chodci by mali myslieť na svoje bezpečie, pretože za zníženej viditeľnosti sú horšie vidieť. V letnom období nosia viac pestré oblečenie, ktoré je pre vodiča lepšie viditeľné, ale v zimných mesiacoch často zabúdajú na to, že ich oblečenie je väčšinou tmavé a pri zníženej viditeľnosti splývajú s pozadím. Zaobstarať by si mali reflexné pásky, ktorými na seba pri osvetlení upozornia a zvýšia tak vlastnú bezpečnosť v cestnej premávke.