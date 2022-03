Tínedžerke vyšiel pozitívny tehotenský test, má to však háčik: Bola ešte panna

Tínedžerke meškala menštruácia, tak si urobila tehotenský test. Výsledok by jej nenapadol ani v najdivokejšom sne.

Ako píše The Sun, 27-ročná Katie si pred rokmi urobila tehotenský test, ktorý sa ukázal ako pozitívny. Malo to však jeden háčik – vtedajšia tínedžerka v skutočnosti nikdy nemala sex. „Prvá vec, ktorú som urobila, bolo zavolať bývalému priateľovi, aby som mu oznámila túto novinku,“ vysvetlila vo virálnom videu, ktoré má viac ako 10 miliónov pozretí.

Potom, čo nezdvíhal telefón, vydesený tínedžer napísal svojej mame, aby sa jej spýtal, čo má robiť. Tá len žartovala, že „potrebuje cigaretu“. Katie sa však zúfalo chcela porozprávať s otcom dieťaťa. Keď mu povedala, že je tehotná, odpovedal jej: „S mojím dieťaťom určite nie si!“ Keďže sa nebolo kam sa obrátiť, Katie nemala inú možnosť, ako to povedať mame.

Tá chcela vedieť, kedy mala sex. „Nikdy sme to neurobili. On však ejakuloval do svojich nohavíc,“ povedala jej Katie. Nie je prekvapením, že jej mama vtedy požadovala vidieť test, ale tínedžerka ho už zahodila pre prípad, že by ho niekto videl. Našťastie si schovala účtenku, a tak mama s dcérou zistili, kde sa stala chyba.

Test bol na zistenie ovulácie a nie tehotenstva. „Na druhý deň som si musela kúpiť skutočný tehotenský test. Bol negatívny. V ten istý deň som dostala menštruáciu. Prišla neskôr, pretože som bola vystresovaná a smutná z rozchodu. Môj ex všetkým povedal, že som predstierala tehotenstvo,“ uzavrela Katie.