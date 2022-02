Mladá žena žije v neustálej agónii: V nemocnici si prešla peklom!

Mladej žene ničí život chronická choroba. Tvrdí však, že za to môžu lekári, pretože ju mali podľa jej slov týrať.

Ako píše The Sun, 35-ročná Britka Milly Herner, dostala v novembri 2020, niekoľko dní pred svadbou, zápal močových ciest. Lekári jej problémy zmietli zo stola ako „ženské problémy“ a naznačovali, že boli spôsobené zlou hygienou, pohlavne prenosnými chorobami z afér alebo tvrdili, že si tú bolesť len vymýšľala. Ale po piatich bolestivých mesiacoch priznali, že Milly má chronickú infekciu močových ciest.

Liečba zlyhala a žena je teraz z veľkej časti pripútaná na lôžko kvôli mučivým bolestiam, ktorými neustále trpí. „Je to ako nosenie bowlingovej gule s kyselinou v oblasti genitálií. Každý deň premýšľam o tom, že si vezmem život. Nemôžem mať sex s manželom, pracovať ani šoférovať. Pripravilo ma to o všetko,“ povedala Milly.

Bolesti začali v novembri 2020 a postupne narástli do extrémnych rozmerov. „Bolesť siaha od pupka až po močový mechúr, cez močovú rúru, vagínu, konečník až po zadnú stranu nôh. Je to všeobjímajúca bolesť, ktorá je porovnateľná s bolesťou pri rakovine obličiek v piatom štádiu,“ dodala. V januári 2021 ju prijali do nemocnice. Odvtedy navštívila mnoho špecialistov. „Cez Zoom som mala stretnutia v rôznych nemocniciach a bohužiaľ to boli veľmi traumatické zážitky,“ povedala.

„Pýtali sa ma, či som mala úzkosť alebo depresiu a či som v živote zažila traumu. Pamätám si, že som si pomyslela, čo to má spoločné s mojím problémom? Horší bol poradca proti bolesti. Pýtal sa ma, či je to problém čistoty, či sa viem po veľkej potrebe správne utrieť alebo či je to menštruačná bolesť. Urológ sa ma spýtal, či som promiskuitná a či som nepodvádzala manžela. Bola a stále som v obrovskej agónii a oni sa správali ako tyrani,“ opisuje Milly hrozivé zážitky.