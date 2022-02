Europoslanci chcú posilniť dohľad nad trhom s hračkami: Pre deti môžu byť mimoriadne nebezpečné

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) chcú posilniť súčasné pravidlá a dohľad nad trhom s hračkami v EÚ, aby sa zabezpečilo, že všetky hračky predávané na jednotnom európskom trhu, vrátane hračiek z krajín mimo Únie, a predávané online sú bezpečné.

Europoslanci počas tohtotýždňovej rozpravy a hlasovania v Štrasburgu zdôraznili, že zatiaľ čo smernica o bezpečnosti hračiek (TSD) poskytuje deťom vysokú úroveň bezpečnosti, niektorí výrobcovia z krajín mimo EÚ, ktorí predávajú svoje výrobky na jednotnom trhu, najmä online, nedodržiavajú právne predpisy EÚ. V dôsledku toho mnohé hračky predstavujú hrozbu pre bezpečnosť detí.

Správa, ktorú podporilo 688 poslancov, šiesti boli proti a jeden sa zdržal hlasovania, vyzýva Európsku komisiu (EK) a členské štáty EÚ, aby zintenzívnili opatrenia, ktoré zabezpečia, že všetky hračky uvedené na jednotný trh budú v súlade so smernicou o bezpečnosti hračiek bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Poslanci zdôraznili, že hračky, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ, musia spĺňať osobitné pravidlá o chemikáliách. Eurokomisia by mala napríklad zabezpečiť, aby boli endokrinné disruptory v hračkách zakázané hneď po ich identifikácii. Okrem toho musí exekutíva EÚ rozhodnúť, či je potrebné zrušiť súčasné rozlišovanie medzi hračkami určenými pre deti do 36 mesiacov a hračkami určenými pre staršie deti.

Požadovaná revízia smernice o bezpečnosti hračiek by tiež mala umožniť rýchlu úpravu limitných hodnôt pre nebezpečné chemické látky a zabrániť situácii, keď sa na vnútroštátnej úrovni stanovujú odlišné hodnoty. Parlament zároveň vyzval členské štáty EÚ, aby koordinovali svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a zlepšili kontroly s cieľom účinnejšie odhaliť nebezpečné hračky. Komisia by za týmto účelom mala preskúmať aj využívanie nových technológií, ako je elektronické označovanie a umelá inteligencia.

Poslanci upozornili, že takzvané "pripojené hračky", čiže zariadenia s pripojením na internet s integrovaným pripojením wi-fi, Bluetooth alebo inými funkciami, môžu vystaviť deti novým nebezpečenstvám a predstavujú riziko pre ich bezpečnosť, súkromie a duševné zdravie. Preto vyzvali výrobcov takého typu hračiek, aby do ich dizajnu začlenili bezpečnostné a ochranné mechanizmy, napríklad proti kybernetickým hrozbám.

Podľa výzvy EP by mala eurokomisia navrhnúť pravidlá na riešenie týchto problémov. Parlament tiež vyzval EK, aby posúdila, či by štítky hračiek mohli obsahovať informácie o trvanlivosti a opraviteľnosti výrobku. V neposlednom rade europoslanci zdôraznili, že online trhoviská by mali byť povinné prevziať väčšiu zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a zhody hračiek predávaných na ich platformách, napríklad odstránením nebezpečných hračiek z ich ponuky.

Podľa údajov EU Safety Gate (systém rýchleho varovania EÚ pre nebezpečné výrobky) v roku 2020 boli hračky najviac nahlasovanou kategóriou výrobkov nebezpečných tovarov (27 percent všetkých oznámení). Údaje, ktoré vlani v decembri sprístupnila eurokomisia ukázali, že v minulom roku väčšina upozornení na "problémové tovary" sa týkala motorových vozidiel a s nimi súvisiacich výrobkov (27 percent) a potom hračiek (19 percent).