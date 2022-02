Ukrajinský prezident si nepraje pomoc od zahraničných vojakov: Nechceme dávať Rusku dôvody

Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského nepotrebuje, aby jej na pomoc prišli vojaci spojeneckých krajín. Prítomnosť cudzích vojsk by mohla poskytnúť Rusku argument, že je v ohrození jeho bezpečnosť, a viedla by k destabilizácii vo svete, uviedol Zelenskyj v rozhovore s tlačovou agentúrou RBK Ukrajina.

"Nepotrebujeme na svojom území vojakov pod cudzou vlajkou," vyhlásil Zelenskyj. "Nechceme dať Rusku ďalší dôvod, aby mohlo hovoriť, že u nás máme (cudzie) základne, pred ktorými sa musí brániť," vysvetlil. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba potom podľa agentúry Reuters uviedol, že Rusko sa bude snažiť vyvolať rôzne situácie, aby mohlo obviniť Kyjev z vyostrenia konfliktu s proruskými separatistami na východnej Ukrajine.

"Mali by sme byť pripravení na akýkoľvek scenár," povedal Kuleba po rokovaní so svojou britskou kolegyňou Liz Trussovou. Ukrajinské sily a prerušení separatisti na východe krajiny sa vo štvrtok navzájom obvinili z ostreľovania. Zelenskyj označil paľbu separatistov za veľkú provokáciu, podľa západných predstaviteľov by mohlo ostreľovanie byť súčasťou snahy Ruska vytvoriť zámienku na inváziu.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov k incidentu povedal, že Moskva je správami o eskalácii na východe Ukrajiny "vážne znepokojená". Rusko v posledných mesiacoch zhromaždilo pri ukrajinských hraniciach desiatky tisíc vojakov, čím vyvolalo obavy Západu, že sa pripravuje na inváziu do susednej krajiny. V utorok síce oznámilo sťahovanie niektorých jednotiek, Ukrajina ale tvrdí, že o návrate vojakov do posádok neexistujú dôkazy.

Americký minister zahraničia Antony Blinken upozornil, že USA dokonca pozorujú pohyb ruských jednotiek smerom k ukrajinskej hranici, nie preč od nej, a americký prezident Joe Biden vo štvrtok varoval, že nebezpečenstvo invázie na Ukrajinu v najbližších dňoch je stále "veľmi vysoké".