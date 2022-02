Aké sú naše výdavky na obranu? Minister Naď ich porovnal s výdavkami za minulej vlády

Ministri obrany Severoatlantickej aliancie v rámci svojho dvojdňového pracovného stretnutia v Bruseli (16.–17.2.) sa venovali aj otázke výdavkov spojencov na obranu. Pre spravodajcu TASR to potvrdil slovenský minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Otázkam zdieľania nákladov na chod Aliancie sa dvakrát do roka venujú nielen ministri obrany, ale aj ministri zahraničných vecí 30-členného obranného zoskupenia. Je to aj preto, že viaceré členské krajiny nenapĺňajú harmonogram vedúci k dvojpercentným výdavkom štátnych rozpočtov na obranu.

Minister Naď v tejto súvislosti pripomenul, že keď v roku 2020 prišla k moci súčasná slovenská vláda, tak rozpočet na výdavky na obranu bol na úrovni 1,63 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). "Dnes sme niekde na úrovni 1,8 percenta, to znamená nárast aj z hľadiska modernizácie. Z hľadiska investícií do modernizácii obrany spĺňame štandardy NATO a boli by sme veľmi radi, keby sme naplnili aj ten dvojpercentný záväzok, ktorý máme," opísal situáciu.

Naď však priznal, že zrejme v súčasnom volebnom období sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť, ale podľa jeho slov sa Slovensko oveľa viac priblížilo k dvojpercentnej rozpočtovej méte, než to bolo v roku 2020, keď došlo k výmene vlády. Minister zároveň zdôraznil, že spojenci v NATO si dobre uvedomujú, že náklady na chod organizácie nemôžu byť iba na pleciach najsilnejšieho z nich, Spojených štátov amerických.

"Nemôže jedna krajina zdieľať 70 percent nákladov na obranu celého NATO. To je jednoducho dlhodobo neudržateľné a ja rozumiem Spojeným štátom, že požadujú, aby európski spojenci pokrývali 50 percent nákladov spoločného rozpočtu, lebo taká bola pôvodná dohoda," vysvetlil.

Naď vyjadril presvedčenie, že sa spojenci postupne dostanú na túto hranicu a že Európa posilní svoje obranné spôsobilosti a nebude do takej veľkej miery závislá na Spojených štátoch. "V súčasnosti však platí skutočnosť, že bez spôsobilostí USA je len ťažko si predstaviť riadiť nejaké väčšie operácie v rámci Aliancie," uviedol minister.