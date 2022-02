Ukrajinský prezident Zelenskyj o stretnutí s Putinom: Som na to pripravený už viac ako 2 roky!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v "akomkoľvek formáte". Informoval o tom vo štvrtok spravodajský web RBK Ukrajina. Zelenskyj spresnil, že "na (takéto) priame rokovania je pripravený (už) dva a pol roka", čo je vo funkcii prezidenta Ukrajiny.

Podľa Zelenského vždy, keď Rusko verejne povie, že je pripravené hovoriť o deeskalácii, Kyjev požiada Moskvu, aby sa toto stretnutie "uskutočnilo v tom či onom formáte". Rusi však "v skutočnosti nie sú pripravení s nami komunikovať", konštatoval.

Agentúra TASS citovala Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova, ktorý vo štvrtok uviedol, že Kyjev opakovane navrhol stretnutie Putina a Zelenského, nikdy však neuviedol, "prečo presne" by sa malo konať.

Web RBK súčasne informoval, že Zelenskyj v stredu pricestoval na pracovnú návštevu do prístavného mesta Mariupol v Doneckej oblasti a vo štvrtok vyrazil na lodi cez Azovské more "do zóny vojenských operácií v Donbase".