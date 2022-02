Rapídne schudla, no život sa zvrtol: Skončila v kóme, lekári nevedia prečo

Mladú ženu hospitalizovali, uviedli ju do umelej kómy a pripojili na pľúcny ventilátor v momente, keď jej klesol krvný tlak a začali jej zlyhávať orgány.

Influencerka, ktorá sa preslávila rapídnym schudnutím – Lexi Reedová, je po závažnej chorobe späť doma, no chodenie jej stále robí ťažkosti. Ako píše People.com, 31-ročná Lexi sa zotavuje z mesačného pobytu v nemocnici, kde bola na pľúcnom ventilátore a v medicínsky indukovanej kóme po tom, keď jej začali zlyhávať orgány. Najväčším otáznikom pre lekárov stále zostáva dôvod, prečo sa to celé vlastne stalo. „Nemyslím si, že to vedia. Všetko sa to stalo tak rýchlo, stále čakám na odpovede,“ prezradila Lexi.

Prvé náznaky, že niečo nie je v poriadku, prišli, keď ju jej manžel Danny odviezol do nemocnice. „Bola som extrémne dehydrovaná. 4 dni nedokázala som nedokázal v sebe nič udržať," povedala. „Danny sa nakoniec rozhodol vziať ma do nemocnice, pretože som sa správala čudne... Ani si nepamätám, že som tam šla,“ spomína si na hrozný zážitok. Keď tam prišla, veľmi jej klesol krvný tlak a previezli ju na jednotku intenzívnej starostlivosti.

„Vtedy ma dali na 5 dní do umelej kómy a na ventilátor,“ opisuje Lexi. Dodáva, že na jediné, čo si z tej doby pamätá je mnoho zvláštnych snov. „Zobudila som sa zmätená a vystrašená z toho, kde som. Tiež mi museli zviazať ruky, pretože som si chcela vytrhnúť infúziu,“ povedala. Lexi tiež vyhlásila, že jej ochorenie nemá súvis s covidom. Mohlo sa však stať, že utrpela septický šok a následne jej začali zlyhávať orgány. Aj napriek tomu, že je už teraz doma, mladá žena sa sťažuje, že ju veľmi bolí noha, ktorú má navyše stŕpnutú. „Nie som schopná ani sama chodiť.“

„Všetko, na čom mi teraz záleží, je moje zdravie. Skoro som zomrela, ale Boh ma tu z nejakého dôvodu nechal,“ pokračovala Lexi. V rámci rekonvalescencie chodí aj na častú dialýzu, pri ktorej sa krv presúva cez prístroj, aby odstránil odpad a prebytočnú tekutinu. Prezradila, že túto procedúru absolvuje trikrát týždenne po štyroch hodinách.