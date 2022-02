Učiteľka z pekla: Zvrhlíčka dala svojim žiakom koláčiky s odpornou výplňou, pomáhal jej exmanžel!

Cynthia Perkinsová je bývalá učiteľka v Livingstone v americkom štáte Louisiana. Na pohľad obyčajná žena sa však dopustila skutkov, ktoré šokujú i silné povahy. Spolu s exmanželom, bývalým vysokopostaveným policajtom, vytvárala detskú pornografiu, priznala sa i k znásilneniu a iným sexuálnym zločinom. Teraz sa však bývalá pedagogička priznala k obzvlášť nechutnému činu.

Cynthia podávala žiakom na strednej škole Westside Junior High School koláčiky, cupcaky, so spermiami jej bývalého manžela Dennisa. Kriminálnička pôvodne tvrdila, že je nevinná, no teraz sa rozhodla priznať. Začiatkom týždňa sa mala postaviť pred porotou, no len krátko predtým uzavrela dohodu o vine a treste.

Ako píše portál Daily Star, prvýkrát ženu zatkli ešte v roku 2019, kedy odstúpila zo svojej funkcie v škole. Zvrhlá učiteľka mala pôvodne čeliť 72 rokov vo väzení, no teraz jej namiesto toho hrozí 41 rokov. Párik spočiatku čelil obvineniam až zo 150 trestných činov vrátane znásilnenia, detskej pornografie či video voyerizmu.

Generálny prokurátor Jeff Landry povedal: „Cynthia Perkinsová sa priznala k svojim zločinom a priznala svoju vinu na súde. Nielen, že sa vzdala akéhokoľvek práva na odvolanie, ale tiež ušetrila obete od toho, aby hrozné zločiny, ktoré napáchala museli počas procesu prežiť znova, v mysli.”