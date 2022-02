Nešťastná náhoda tragicky usmrtila malého pianistu († 12): Svoju pohrebnú pieseň si zložil sám

Kyan Pennell zomrel 31. januára po tom, keď ho otcove auto pritlačilo o bránu. Celá tragédia sa podľa mirror.co.uk odohrala na pozemku jeho rodiny v Tuchekoi, juhovýchodne od Gympie v Queenslande.

Smútiaca mama po tragickej smrti svojho 12-ročného syna však zostala mimoriadne prekvapená, keď našla jeden z jeho zápisníkov. Kyan mal vášeň pre klasickú hudbu. Pár mesiacov pred smrťou sa učil hrať na klavíri. V ten čas začal aj písať vlastnú skladbu. Teraz, po nájdení nedokončenej piesne v prázdnom zošite, jeho matka Amanda Bierleyová začala kampaň na oživenie jeho hudby pred jeho pohrebom, ktorý sa mal konať v nedeľu 13. februára 2022.

Jeho skladbu si nikdy nevypočula, ale na Facebooku vyzvala hudobníkov, aby zahrali to, čo napísal a poslali rodine nahrávku. „Znamenalo by to pre nás celý svet, keby sme počuli jeho skladbu,“ napísala v príspevku. Amanda prezradila, že jej syn Kyan chcel byť koncertným klaviristom. Každú voľnú chvíľu trávil cvičením. Svoj prvý klavír si dokonca sám kúpil za ušetrené peniaze. Teraz dúfa, že vďaka skladbe, ktorú napísal, dostane rodina možnosť nahliadnuť do jeho mysle.

Okrem iného prezradila, že chlapec mal Aspergerov syndróm a ADHD. Podľa nej využil túto schopnosť, aby sa stal neuveriteľne krásnym a jedinečným človekom, ktorý chcel excelovať vo všetkom, čo robil. „Učil sa sám,“ prezradila. Kyan si mal dokonca zapamätať niekoľko skladieb. Predstavoval si, že raz bude súčasťou orchestra.

„Teraz by bol nadšený, keby vedel, že tak veľa ľudí hrá jeho hudbu. Netušil však, že v skutočnosti skladá vlastnú pohrebnú pieseň,“ prezradila smútiaca matka. Jeho pieseň malo dokončiť 16 členov queenslandského symfonického orchestra s cieľom, aby odznela na jeho pohrebe.