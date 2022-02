Vojenský konvoj USA smerujúci na Slovensko je za rohom: Vojaci prekročili hranice Česka

Prvé vozidlá amerického vojenského konvoja vošli v utorok o 21:00 do Česka cez hranice v Rozvadově na Tachovsku. Vojaci sa presúvajú z Nemecka na cvičenie na Slovensko.

Prvých zhruba 12 nákladných vozidiel vošlo do krajiny s dvojhodinovým oneskorením oproti pôvodnému plánu. Po diaľnici budú pokračovať do Ostrova pri Stříbra, kde majú technickú prestávku. Nasledovať bude presun do Rančířova na Jihlavsku, kde vojaci prespia. Celý presun bude mať 500 kusov techniky a 1200 vojakov, povedala ČTK hovorkyňa generálneho štábu Magdalena Dvořáková.

Konvoj podľa Dvořákovej bude prechádzať po českých cestách v nočných hodinách rozdelený do piatich častí. Každá časť bude rozdelená na tri až päť skupín, ktoré budú prechádzať s hodinovým odstupom kvôli plynulosti dopravy. V utorok v noci pôjdu tri skupiny. Do Rančírovho pri Jihlave tak budú americkí vojaci dochádzať v niekoľkých prúdoch denne. Poslední by odtiaľ mali odchádzať 22. februára. Tábor im poslúži aj pri návrate v druhej polovici marca.

Vo vojenskom areáli v Rančírove pri Jihlave čakajú americký vojenský konvoj vykurované stany aj temperované kontajnery so sprchami a ďalším sociálnym zázemím. Pripravený je zdravotný tím a tiež stan na izoláciu vojakov, u ktorých by sa preukázal covid-19.

V areáli môže počas presunu konvoja z Nemecka na cvičenie na Slovensko odpočívať až 350 vojakov. Prvé prídu v stredu nad ránom. V areáli je tiež autoopravovňa a miesto na doplnenie pohonných hmôt. Vojaci a technika armády USA sa cez územie Českej republiky presúvali už niekoľkokrát. Naposledy prechádzalo vlani v máji a júni Českom zhruba 700 vojakov a 150 kusov techniky.