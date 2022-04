Šofér sa počas cesty snažil obehnúť nákladné auto. Dlhší čas nemal možnosť keď sa mu v tom naskytla, no z pravej strany. Neváhal a chcel to hneď využiť. Nerátal však s tým, že na ceste bude stáť iné auto, do ktorého v dôsledku svojej chyby nabúral.