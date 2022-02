USA o sťahovaní ruských vojakov z pohraničia: Chceme vidieť dôkaz! Správa nie je legitímna

Spojené štáty zatiaľ nevideli žiadny dôkaz o tom, že by sa ruské vojská naozaj sťahovali od hraníc s Ukrajinou, uviedla v utorok americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Takýto krok by ale podľa nej Washington uvítal, citovala vyhlásenie diplomatky agentúra Reuters.

Rusko má v blízkosti ukrajinských hraníc cez 130-tisíc mužov, Západ ho podozrieva z príprav na inváziu, čo však Kremeľ odmieta. Moskva v utorok ohlásila začiatok sťahovania niektorých svojich vojakov do pôvodných posádok. "Bola by to vítaná správa, keby bola legitímna. Zatiaľ sme o tom nevideli dôkazy," uviedla Thomasová-Greenfieldová vo vyhlásení, ktoré poskytol jej hovorca.

Na nutnosti "overiť" pravdivosť informácií o sťahovaní vojsk sa počas utorkového hodinového telefonátu zhodli aj americký a francúzsky prezident Joe Biden a Emmanuel Macron. Oznámenie o odchode vojsk považujú za "prvú povzbudivú správu", napísala agentúra AFP s odvolaním sa na Elyzejský palác. Biden sľúbil ďalšie podrobnosti na tlačovej konferencii za niekoľko hodín.

Obavy z možnej invázie pretrvávajú u predstaviteľov Severoatlantickej aliancie, píše agentúra AP. Rusko neuviedlo žiadne podrobnosti o tom, odkiaľ sa vojská sťahujú ani o koľko vojakov ide. "Musíme vidieť výrazné sťahovanie jednotiek, ale aj techniky," odpovedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na otázku, kedy NATO uzná, že Rusko má skutočný záujem o zníženie napätia v oblasti.

Nechcel však špecifikovať, či a v akej chvíli prestane aliancia považovať aktivitu Moskvy za akútnu hrozbu a bude pripravená odvolať dočasne vyslané sily zo svojho východného krídla. O upokojenie situácie na rusko-ukrajinskej hranici diplomatickou cestou sa intenzívne snažia početní štátnici. Telefonáty na najvyššej úrovni aj diplomatické stretnutia sú takmer na dennom poriadku.