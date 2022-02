Tvrdé vyhlásenie Putina: To, čo sa deje na Donbase, je genocída! Takto chce riešiť jeho problémy

Ruskí poslanci sa pri hlasovaní o uznaní Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) riadili verejnou mienkou. Vyhlásil to v utorok ruský prezident Vladimir Putin, podľa ktorého treba problémy spojené s Donbasom riešiť prostredníctvom minských dohôd.

TASR správu prevzala od agentúry Interfax. "Poslanci (ruského) parlamentu sa rovnako ako poslanci iných krajín orientujú na verejnú mienku, na názor svojich voličov, ktorý vnímavo cítia," uviedol Putin, podľa ktorého väčšina občanov Ruska "súcití s obyvateľmi Donbasu, podporuje ich a dúfa, že sa tamojšia situácia výrazne zlepší".

"Dovolím sa povedať, že to, čo sa deje na Donbase, je genocída," vyhlásil Putin. "Budem vychádzať z toho, že musíme urobiť všetko pre vyriešenie problémov Donbasu, no urobiť to treba predovšetkým na základe nie úplne zrealizovaných možností týkajúcich sa vyplnenia minských dohôd. Spoliehame sa na to, že naši partneri za oceánom a v Európe, predovšetkým Nemecko a Francúzsko, budú apelovať na súčasnú vládu v Kyjeve," uviedol ruský prezident na tlačovej konferencii po rokovaní s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

Podľa Scholza by však uznanie nezávislosti DĽR a LĽH zo strany Ruska bolo "politickou katastrofou" a bolo by ho možné tiež považovať za "porušenie minských dohôd". Podobný názor zastávajú aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell, ktorí v utorok odsúdili rozhodnutie ruskej Štátnej dumy.

Tá v utorok prijala uznesenie o okamžitom zaslaní výzvy prezidentovi Ruskej federácie o potrebe uznania samozvaných entít Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR) za nezávislé štáty.