Kremeľ o odchode časti ruských vojsk z ukrajinských hraníc: Bolo to naplánované!

Kremeľ v utorok uviedol, že začiatok sťahovania časti ruských vojakov rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc, o ktorom predtým informoval ruský rezort obrany, bol vopred plánovaný. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.

"Vždy sme tvrdili, že po tom, čo cvičenia skončia... sa jednotky vrátia na svoje stále základne. Nie to to nič nové. Ide o bežný postup," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruské ministerstvo obrany predtým v utorok oznámilo, že časť z viac ako 100 000 vojakov nachádzajúcich sa v okolí ukrajinských hraníc sa po ukončení vojenských cvičení začína vracať do miest svojej stálej dislokácie.

Podľa AFP, ide o prvý výraznejší krok v rámci snáh o deeskaláciu niekoľko týždňov trvajúcej krízy okolo Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba však v reakcii na uvedené informácie upozornil, že napätie pozdĺž ukrajinských hraníc zostáva vysoké a že Rusko by malo stiahnuť aj zvyšné jednotky. Peskov odmietol tvrdenia Západu, že Rusko plánuje podniknúť inváziu na Ukrajinu, ktorá by podľa Spojených štátov mohla začať už tento týždeň. "Nejde o nič iné ako o absolútne bezprecedentnú kampaň na vyprovokovanie napätia," uviedol. Kritizoval i kroky viacerých krajín vrátane USA a Kanady, ktoré sa pre obavy z ruskej agresie rozhodli presunúť zamestnancov svojich veľvyslanectiev mimo hlavného mesta Kyjev. Takéto konanie označil za prejavy hystérie, ktoré podľa neho nie sú ničím podložené.

Peskov uviedol, že namiesto zvyšovania napätia by Rusko a Západ mali úprimne a vážne hovoriť o vzájomných bezpečnostných obavách. "To je to, čo navrhuje (ruský) prezident (Vladimir) Putin," dodal. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov totiž v pondelok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom konštatoval, že existuje "šanca" na dosiahnutie bezpečnostnej dohody so Západom.