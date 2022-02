Na rodičov sa za ich video s bábätkom zosypala kritika: Keď to uvidíte, pomyslíte si svoje!

Výber dokonalého oblečenia pre novorodenca môže byť pre čerstvého rodiča vzrušujúci.

Jeden chlapček však na sociálnej sieti spôsobil doslova rozruch a to všetko len vďaka outfitom a doplnkom, ktoré mu kupujú rodičia. Bábätko, ktoré dostalo meno Johnny O'Driscoll, má na TikToku svoj vlastný účet, pričom už prvé video, ktoré rodičia zdieľali, vyvolalo pobúrenie.čo v preklade znamená „Zlatý chlapček Johnny“.

V klipe je vidno aj to, že Johnny má na prstoch niekoľko zlatých prsteňov a zlaté náramky. Korunku tomu nasadil zlatý cumeľ, na ktorom je veľké písmeno „J“. „Nemôžem uveriť, že je môj. Môj zlatý chlapec,“ znel popis k videu s bábätkom.

Klip, ktorý má viac ako 880-tisíc zhliadnutí, okamžite prilákal pozornosť komentujúcich, ktorí to rodičom nedarovali. „Bábätká nie sú doplnky,“ napísal jeden užívateľ a pridali sa aj ďalší: „Čo si to dopekla spravil s tým dieťaťom?“ zlostil sa iný. Niektorí zase poukázali na hroziace nebezpečenstvo, ktoré môžu náramky pre malé dieťa predstavovať. "Dajte z neho tie šperky dole, bože, také nebezpečné." "Preboha, predstavte si, že by sa to dieťa udusilo prsteňom,“ napísal ďalší.

Rodičia však pokračovali v natáčaní videí a v tých ďalších prezentovali, čím všetkým svoje dieťa zahŕňajú. Nechýbali diamantové prstene a náramky, detské oblečenie Ralph Lauren, doplnky pre bábätká od Versace či tenisky Gucci.

Chválenie bohatstvom sa však divákom príliš nepozdávalo, jeden z nich sa vyjadril: „Keďže bábätko ani nevie, že toto nosí, nemôžete vložiť peniaze do ISA (sporiaci účet, pozn. red.), aby ste ho podporili, keď bude starší? Len myšlienka," napísal.