Starý mládenec sa uspokojoval, onedlho mal neznesiteľné bolesti brucha: V nemocnici sa prevalilo drsné tajomstvo!

Chcel zaexperimentovať, vyšlo ho to draho! Skončil rovno v nemocnici.

Indonézanovi (37) zjavne chýbalo intímne zblíženie, urobil preto šialenú vec. Ako informuje britský denník Daily Mail, takmer štyridsaťročný muž je stále panic a tak sa rozhodol sám sexuálne uspokojiť, nečakal ale, aká hrôza nastane.

Chlapík si počas masturbácie strčil do penisu dva metre dlhú nylonovú šnúrku, no jeho hra sa skončila zle. Šnúrku totiž nevedel zo svojho údu vybrať. Onedlho sa však už s bolesťami ocitol v nemocnici. Lekárom sa zveril, že už dve hodiny pociťuje veľké bolesti brucha a takisto má problémy s močením. Tí sa nestíhali diviť, pacient sa napokon priznal, ako k úrazu došlo. Podľa jeho slov pozeral porno a počas erekcie si strčil do močovej trubice šnúrku. Dodal, že masturbuje pri porne dennodenne, no toto bolo prvý raz, čo si niečo strčil do močovej trubice.

Lekári ocenili mužovu otvorenosť, pretože práve tá mu zachránila život. Ako uviedli, veľa pacientov sa hanbí a zamlčí skutočnú príčinu zdravotného problému a tak riskujú vážne komplikácie ako obličkové kamene či dokonca aj nebezpečnú sepsu. Lekári vykonali výplach močového mechúra, no nepomohlo to, tak museli siahnuť po cystoskopii. Do močového mechúra mu cez hadičku vložili kameru, aby pacientovi videli dovnútra. Vďaka tomu vedeli chirurgovia lokalizovať šnúru, ktorú pacientovi z močovej trubice vytiahli dlhou pinzetou. Muž strávil v nemocnici dva dni na pozorovaní a napokon sa úplne zotavil.