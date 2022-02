Pikantná ponuka OnlyFans modelky pre osamelých mužov: Porno zážitok v posteli

Kiara Lord pracuje ako eskort a je tiež modelkou na OnlyFans. V najromantickejší deň v roku dopyt po jej službách rastie. Podľa jej slov chcú na Valentína rozptýlenie aj osamelí ľudia.

Modelku pre dospelých vyspovedali v podcaste I Hate Porn, kde prezradila, že v období pred Valentínom vidí obrovský nárast dopytu po jej službách. "Absolútne vo všetkom. Ľudia sa nechcú cítiť osamelí. Nechcú mať čas, aby sa tak cítili. Takže si kupujú oveľa viac videí, alebo dokonca relácie cez skype a rande," pokračovala v rozprávaní Kiara.

Ako väčšina firiem aj mladá žena naplánovala svoj obsah a propagáciu tak, aby počas Valentína získala, čo najviac nových sledovateľov. "Je to veľmi ziskové, rovnako ako pri akomkoľvek inom podnikaní. Povedala by som, že by som mohla, nie zdvojnásobiť zisk, ale približne okolo toho. Mohla by som zarobiť 10 000 dolárov (viac ako 8800 eur pozn. red.)," predpokladala.

V podcaste sa Kiara venovala aj tomu, ako vyzerá jej špeciálna ponuka na Valentína. Trvá päť hodín. "Dve hodiny na spoločnú večeru, presun ku mne, horúci kúpeľ so šampanským a potom zážitok s pornohviezdou v posteli," vysvetlila a dodala, že pre klienta to je nezabudnuteľné.