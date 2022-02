Tomuto sa vraví kúpiť mačku vo vreci! Pár kúpil dom so strašidelnými predmetmi: Volajte exorcistu!

Zaľúbená dvojica si uvedomila, že po kúpe domu v aukcii urobili „obrovskú chybu“. Vo vnútri našli sériu bizarných predmetov vrátane visiacej biblie či fotografie s vyškriabanými očami.

Ako píše britský Daily Mirror, dvojica všetko zdokumentovala na sociálnej sieti TikTok. Začalo sa to tým, že bez toho, aby si dom prezreli vopred, si ho zakúpili v aukcii nehnuteľností. Domnievali sa, že dom pochádzajúci z 20. rokov 20. storočia bude ideálny na rekonštrukciu, no to, čo prišlo, rozhodne nečakali. „Urobili sme obrovskú chybu, keď sme v pandemickej aukcii kúpili dom z roku 1920 bez toho, aby sme si skontrolovali papiere,“ napísali k jednému videu.

V dome našli tajnú miestnosť. „To, čo sme našli v skrytej miestnosti, je šokujúce. Najskôr sme si mysleli, že je prázdna. Ale na háku na strope v taške niečo viselo,“ povedali. Vo vreci našli starú bibliu spolu s niekoľkými pohľadnicami a listami. Skontrolovali aj podkrovie a v rohu objavili starý zaprášený kufor. „Obsah je trochu znepokojujúci... Našli sme v ňom nejakú spálenú masku, zaprášeného plyšového medvedíka a zabalenú škatuľku,“ povedali.

V tomto bode sa komentujúci začali o pár seriózne báť. Apelovali, aby zavolali experta na paranormálne javy či exorcistu, ktorý by dom prešetril. „Táto škatuľka je spomienková krabička na potrat alebo stratu dieťaťa, to by vysvetľovalo kríž a medvedíka,“ napísal jeden z nich. Pár na komentáre neodpovedal a pokračoval v zdieľaní ďalších objavov, ktoré našli pri búraní stien. Boli v nich predmety ako zrkadlo, spálená rodinná fotografia s vypichnutými očami a stará deka. „Snažíme sa zistiť viac o tom, kto tu býval,“ uzavrela dvojica.