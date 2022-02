Do domu dôchodkyne sa vlámal zakrvavený šialenec: Zachránila ju esemeska!

Šialený muž sa vkradol do domu 80-ročnej ženy z Chicaga a držal ju ako rukojemníčku. Celé peklo trvalo 17 hodín.

Ako píše New York Post, Denyse Holt zrovna spala v noci zo soboty na nedeľu, keď sa k nej vlámal duševne chorý muž. Votrelec, identifikovaný ako 32-ročný James H. Davis III., bol celý od krvi, pretože preliezal cez rozbité okno. Vkĺzol do postele vydesenej dôchodkyne a v ruke zvieral nožnice. „Bola som v šoku. Snažila som sa prežiť, to je všetko. Povedal, že mi neublíži a nebude ma obťažovať,“ povedala Denyse.

Najprv jej kázal, aby sa s ním osprchovala v nočnej košeli, ale potom si to rozmyslel. „Nie, nie je mi dosť teplo. Musíme sa okúpať,“ prerozprávala jeho slová dôchodkyňa. „Po kúpeli ma ťahal po dome, odpojil telefóny a z kuchyne zobral pár nožov. Potom ma odvliekol do kúpeľne v suteréne, ktorú zablokoval stoličkou,“ dodala.

Aby si krátila utrpenie, v úplnej tme cvičila. „Nemyslela som si, že prežijem. Chodila som hore dole a naťahovala som sa, ako som len mohla,“ povedala. Nakoniec si jej dcéra Meredith Holt-Caldwell, ktorá žije v Seattli, všimla, že jej matka neposlala SMS o slovnej hádanke, ako to zvyčajne robí. „Ráno som svojej staršej dcére neposlala správu a to ju znepokojilo,“ dodala s úľavou.

Rodina potom zavolala políciu, ktorá dorazila pred desiatou večer. Jednotka SWAT musela použiť paralyzér, aby muža premohla. Davis bol obvinený z ozbrojeného vlámania, únosu s priťažujúcimi okolnosťami a z útoku na policajného dôstojníka. „Mám veľké šťastie,“ uzavrela Denyse, ktorá ako zázrakom obišla bez zranení.